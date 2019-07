La sezione arbitri di Campobasso festeggia la promozione dell’assistente arbitrale Giuseppe Perrotti in serie B.

“Giuseppe, 30 anni, dopo 4 anni di grandi prestazioni nei campionati di Lega Pro, ha ottenuto questo prestigiosissimo traguardo. Un ragazzo serio, capace e immagine di grande professionale” così la sezione di Campobasso, guidata dal presidente Andrea Nasillo, che parla di “grandissimo motivo di gioia. Giuseppe rappresenterà Campobasso nel calcio professionistico”.

La sezione festeggia anche un altro importante traguardo: Marco Di Bartolomeo è stato inquadrato, dopo aver svolto il suo ruolo in regione, tra gli assistenti della serie D. Per Campobasso importanti conferme: Antonio Severino e Marco Carrelli saranno assistenti Can Pro anche per la prossima stagione. Così come l’arbitro Maurizio Barbiero in serie D.

Sempre in serie D confermati anche gli assistenti Matteo Quici e Agostino De Santis e l’osservatore Paolo Di Toro. In Can 5 continueranno a fischiare anche Giuseppe Panichella, Andrea Battista e Gianluigi Squilletti.