Un ragazzo d’oro: è questo il ricordo che Christian Smisek lascia nei cuori di chi lo ha incontrato. Christian è deceduto lo scorso 29 giugno in un terribile incidente sulla SS 16 in territorio di Petacciato marina, mentre stava rientrando, a bordo della Fiat Punto, nella sua Termoli dopo il turno alla Sevel. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo pochissimi giorni dopo aver compiuto 28 anni.

Una giovane vita, spezzata nel più tragico dei modi, che lascia dietro di sé un amore immenso. E questa mattina, martedì 2 luglio, fuori dalla chiesa di San Pietro e Paolo dove si è celebrato il funerale, sono arrivati in tantissimi per salutare quel ragazzo sempre sorridente e gentile. Mentre Don Enzo Ronzitti celebrava la messa, ricordando il dolore della morte di un giovane come Christian che “dovrà continuare a vivere nei nostri cuori e nella nostra memoria”, diverse persone hanno atteso il feretro all’esterno, parlando di Christian e di come lo avessero conosciuto.

“Mi veniva sempre incontro per salutarmi, anche quando non lo vedevo, lui mi correva incontro e mi salutava”, confessa una signora ad un ragazzo, poco più grande di Christian che conferma: “Era un ragazzo d’oro, come suo fratello Giovanni”. Di lui resta il suo sorriso spontaneo, la sua anima rock e l’amore per la Formula 1: “Ricordo di averlo sentito suonare con il suo gruppo, era fantastico”, confessa, commossa, una ragazza.

E mentre gli amici ripercorrevano il viale dei ricordi, il feretro ha lasciato la chiesa, seguito da decine di presenti e seguito dalla sua famiglia: la madre Assunta, il fratello Giovanni, la ragazza Barbara, i parenti e gli amici. Tantissime lacrime, un ultimo bacio, un’ultima carezza su quella fredda bara, prima di dirigersi verso il cimitero dove Christian troverà la sua nuova casa.