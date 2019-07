Laccio emostatico sulla spiaggia di Rio Vivo, la segnalazione di un molisano in vacanza: “Non verrò più”

Una segnalazione preoccupante arriva dalla spiaggia libera di Rio Vivo, dove un signore di Santa Croce di Magliano in vacanza con i nipotini ha notato la presenza di un laccio emostatico, oltre a tanta immondizia.

Il laccio potrebbe essere stato utilizzato per iniettarsi droga in vena, come accadeva negli anni ’90 con il boom dell’eroina, e poi abbandonato in spiaggia, con grave rischio e pericolo di chi – come l’anziano signore con i suoi nipoti – si reca in spiaggia per una giornata di relax. “Viene la voglia di andare via e non tornare più”, commenta indignato l’uomo.

Ed è proprio questa l’intenzione: “Io sono un molisano e porto i miei nipoti qui da tempo. Dispiace dirlo ma non ci verrò più”, prosegue l’uomo che poi aggiunge: “Passi la ‘monnezza’ che impera ovunque ma questo è troppo perchè mette in pericolo la vita”.