Nuove sfide attendono il giornalista nel prossimo futuro. In particolare di questo si parlerà domani 4 luglio a Termoli con un ospite d’eccezione: Roberto Zarriello che terrà un corso sul ‘Brand Journalism’ di cui lui è tra i massimi esperti.

All’incontro formativo, organizzato dall’Ordine dei giornalisti del Molise e dall’UniMol, parteciperanno molti professionisti molisani tra cui il direttore delle testata Primonumero.it, Monica Vignale.

Brand Journalism è anche un libro che Zarriello ha riproposto in una nuova, più aggiornata ed ampliata, edizione che verrà appunto presentata a Termoli. Concetti come storytelling e marketing saranno sempre più importanti per il giornalista del domani e costituiranno nuove opportunità di lavoro. Di qui l’importanza del corso “perché il giornalista deve essere pronto ad accettare nuove sfide, consapevole che il mondo dell’informazione è cambiato”.

L’autore Roberto Zarriello è un imprenditore digitale, saggista e giornalista, ed è considerato il maggior esperto italiano di Brand Journalism. Ha fondato startup come Digital Media e InstaGo, ha creato e dirige la prima Digital Academy del Sud sul talento digitale, ha lanciato il primo think tank sul giornalismo e la comunicazione digitale. È inoltre docente di Comunicazione Digitale e Social Media all’Università Telematica “Pegaso” e in vari master universitari (Roma, Ferrara, Foggia, Unimol, Milano).

Di Brand Journalism se ne è parlato al Web Marketing Festival 2019 di Rimini e ora, giovedì 4 luglio dalle 9 alle 13, se ne parlerà a Termoli, nella Sala Adriatico dell’Università degli Studi del Molise. Ai giornalisti che parteciperanno verranno rilasciati 7 crediti formativi.