La ‘sciarpa della pace’ dalla Calabria arriva in Molise e sarà presentata il 27 luglio a San Martino in Pensilis (ore 18.30).

La speranza in un mondo migliore ha animato la realizzazione della Sciarpa della Pace, realizzata manualmente con amore e abnegazione da tutti gli iscritti e gli aderenti ai Centri di Aggregazione Culturali della Calabria. Ambasciatrice – nonchè ideatrice – della Sciarpa della Pace è Maria Brunella Stancato, Presidente di Senior Italia Calabria che sarà ospite nella manifestazione sammartinese.

All’iniziativa parteciperà l’Avos di San Martino in Pensilis. Un’associazione nata dall’idea di un gruppo di amici con l’obiettivo di includere e valorizzare l’apporto nella comunità degli over 60. Dalla sua nascita l’Avos ha scelto di aderire a Senior Italia Federanziani, federazione delle associazioni della terza età, nata nel 2006 con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita delle persone Senior.

“La sciarpa parla di pace, accoglienza e solidarietà in un ideale abbraccio dal forte significato solidaristico, e l’Avos non poteva non accogliere questo invito, così come hanno fatto i centri della Basilicata, Puglia e Sicilia. Grazie alla collaborazione di numerose socie e non, l’Avos si unisce in un ideale abbraccio realizzando una sciarpa che, unita ad una parte della sciarpa calabrese che la Presidente della Calabria ha voluto donare, trasferisce dalla Calabria al Molise un forte messaggio di accoglienza e coesione”.

La sciarpa, lunga 38 metri, è arricchita anche del contributo della comunità albanese, e sarà esposta lungo il campanile dopo la benedizione del parroco Don Nicola Mattia. Poi sfilerà per le vie del paese, accompagnata da rappresentanze delle associazioni locali e dal gruppo folkloristico ‘Toma Toma’ di Montefalcone nel Sannio, fino a piazza Canada, dove sarà possibile visitare la mostra degli elaborati dei ragazzi della scuola media che hanno partecipato al concorso intitolato al professor Michele Mancini e promosso dalla Società Operaia di San Martino in Pensilis.

(foto in home page di sciarpadellapace.weebly.com)