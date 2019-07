La palestra dei vigili del fuoco intitolata a Giovanni Strazzullo: “Grande in famiglia e indimenticabile coi colleghi”

La commozione, il ricordo, le lacrime. La memoria di Giovanni Strazzullo – ingegnere dei Vigili del Fuoco di Campobasso, scomparso nel luglio dello scorso anno a soli 58 anni – resta forte nei cuori e nella mente di chi lo ha amato, di chi ogni giorni con lui ha condiviso responsabilità, passioni, difficoltà, momenti di vita e di lavoro. Proprio come i colleghi del Comando Provinciale del capoluogo, che a lui hanno scelto di intitolare la palestra del centro di via Sant’Antonio dei Lazzari.

Un gesto nobile, profondo, emblema di un amore e di un affetto indelebili. Alla cerimonia, questa mattina (2 luglio), c’erano proprio tutti: accanto alla moglie del vigile e ai suoi due figli, Fernando e Mattia, anche l’arcivescovo di Campobasso-Bojano, Mons. Giancarlo Bregantini: “Giovanni è stato grande a casa e grande in ufficio, affettuoso lì è fedele qui, capace di dare attenzione alla famiglia e indimenticabile collega. I tanti volti che oggi hanno il segno delle lacrime indicano proprio questo duplice livello: familiare e sociale. A questi, da credente, io aggiungo quello della fede; accanto al ricordo, la preghiera, ovvero ciò che unisce cielo e terra, il presente al passato, chi vive e chi ha vissuto, sapendo però che la vita è un cammino che non finisce”.

Profonda commozione anche nelle parole del comandante Michele Di Tullio: “Salutiamo Giovanni, che è stato per noi un amico, un supporto, col sorriso sempre pronto. Una persona che riusciva sempre a risolvere ogni problema, anche quelli che per noi risultavano insormontabili. Una persona solare, piacevole, un grande collega e una guida per tutti noi; e poi era un grande sportivo, amante della pallavolo e dello sci: ecco perché abbiamo messo qui la targa. Un onore per me, averlo conosciuto”.

Un tributo pieno di amore e di una commozione sofferta, quello della moglie Maria Grazia: “È difficile da tener presente ogni giorno soprattutto nei momenti di sconforto, ma questa targa e questi riconoscimenti sono la prova che Gianni ha lasciato una traccia indelebile”.