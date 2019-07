La famiglia Turismol spegne 10 candeline: “Grazie alla città ed alle persone per il sostegno”

Dal 2009, anno in cui siamo nati come Associazione, sono passati ormai dieci anni! Dieci anni ricchi di soddisfazioni durante i quali non sono mancati ‘intoppi’ dovuti in parte a enti e/o personalità politiche poco inclini ai giovani e al miglioramento turistico della città termolese.

In tale occasione vorremmo festeggiare il nostro compleanno insieme a tutti coloro che durante questi anni abbiamo avuto l’onore di incontrare durante il nostro cammino e che ci hanno sempre dimostrato stima e affetto e, soprattutto, con tutti coloro che abbiamo avuto il piacere di avere come nostri ospiti a Termoli.

Da nord a sud abbiamo capito come l’interesse per Termoli sia sempre immutato e che i nostri amici del borgo antico ci considerino ormai come di casa.

Ricordiamo con tanto affetto l’Associazione Amici del Borgo Vecchio e il suo Presidente Salvatore Marinucci che ci ha sempre accolti all’interno del borgo come figli! E tutti gli abitanti e le attività commerciali che nel Borgo si sono succedute (anche con le gestioni varie): per loro siamo stati sempre come una vera famigliae lo siamo ancora!

Ringraziamo di cuore gli amici della Confesercenti di Termoli, Massimiliano e Marcello Orlando: con la loro preziosa guida turistica, che ogni estate diventa supporto fondamentale per orientare i turisti nel loro soggiorno termolese, ci hanno dato sempre grande visibilità per le nostre iniziative.

Nel nostro percorso associativo abbiamo conosciuto anche nuovi amici ed Associazioni, ne sono davvero tante. Non ce ne vogliano se non riusciamo ad elencarle tutte, ma tutte hanno contribuito a lasciarci un segno d’amicizia e soprattutto di volontà per migliorare il nostro territorio, perché il nostro fine è proprio questo: ‘Fare rete. Solo così possiamo crescere e migliorare la nostra offerta turistica’.

Un ulteriore grazie va ad Antonello Sciarretta, Presidente dell’Associazione Ordo Cavalieri Termole che ci ha accolto e resi partecipi di uno dei più prestigiosi Palii medievali molisani: quello dedicato a San Timoteo; un grazie anche agli amici Cleofino Casolino e Don Benito che ci hanno aperto le porte della Parrocchia San Timoteo di Termoli, dando la possibilità ai nostri ospiti di conoscere meglio San Timoteo attraverso il tour: Termoli, Città Timoteana.

Grazie agli amici della Falconeria Usconium e alle loro poiane Lady e Gioia, grazie a Moleasy e Fabrizio Vincitorio, MariaLaura Pace e Marco Zollo; Il Vagabondo e Arcieri Castello Svevo; a chi collabora attivamente ai nostri tour: Famiglia D’Abramo, Claudio Tamburrini e gli ultimi 2 proprietari dei trabucchi termolesi: Famiglia Marinucci e Antonio Iasenza.

A tutta la famiglia Giorgione che ci ha visto nascere e crescere; alla famiglia Napolitano del Lido Panfilo; all’amico sempre attivo e divulgatore delle nostre iniziative nel Molise: Paolo Pasquale di Turismoinmolise; agli amici delle Isole Tremiti dai ‘barcaioli’ agli operatori turistici, all’equipaggio dei traghetti per le Isole Tremiti, a Felice Marinucci e Famiglia dell’Agenzia di Brino; a Maurizio Perrotta per i suoi meravigliosi scatti fotografici.

A Termoli Wild ed al suo Presidente Ezio Varrassi che ha grandiosamente contribuito alla realizzazione di un tour virtuale con noi della Turismol. Alla nostra Petra, valido supporto per i nostri tour in lingua! All’amico Oscar De Lena, Presidente dell’Archeclub di Termoli; agli amici dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli; all’Associazione Pietrangolare; agli amici del ‘Circolo Fotografico Frammenti’; alla Pro Loco di Termoli; ad Hanen, Presidente dell’Associazione ‘Salam’: la cultura per noi non ha confini e] grandi cose faremo insieme.

E non possiamo non ringraziare tutta la famiglia dell’agenzia viaggi Miramed ed il nostro amico David Tirolese. Quello che ho imparato come Presidente lo devo anche a lui, a voi, a Giancarlo. Con Turismol ti porteremo sempre con noi David!

Al Sae112, sebbene abbiamo avuto poche occasioni per poter collaborare insieme ma siete nel nostro cuore!

Alla stampa tutta: dai quotidiani online a quella cartacei; a Michele Trombetta, Valentina Cocco e Telemolise in particolare, un grazie sincero!

Alle Forze dell’Ordine che hanno collaborato con noi: alla Capitaneria di Porto di Termoli ed in particolar modo al Comandante in II^, Francesco Cillo, che ha apprezzato da subito le nostre iniziative senza riserbo.

Con rammarico posso davvero ringraziare poco le Amministrazioni termolesi succedutesi in questi anni; auspico una più attiva cooperazione con il neo Sindaco Francesco Roberti ed il nuovo Assessore al Turismo ed amico Michele Barile.

Molti sono stati gli eventi che nel corso degli anni abbiamo promosso con successo. I progetti di promozione culturale più belli che portiamo nel cuore sono stati con la Cooperativa San Damiano di Termoli nel lontano 2012, ciceroni di Termoli per un giorno e con quei bellissimi sorrisi quando hanno visitato il Trabucco Marinucci del nostro amico Christian. Come dimenticarli!

L’anno scorso siamo stati parte attiva e di promozione del borgo con la Kermesse ‘DeGusticous’ della Famiglia Martino; evento che ci ha regalato numerose soddisfazioni.

E come non ricordare la prima e dico prima manifestazione proposta a Termoli di degustazione di vini ed oli molisani ‘Vino, Olio e Fantasia’ del 2011. Un successone che riproporremo sicuramente!

Il fine della Turismol non è quello di portare in giro a raccontare due chiacchiere su Termoli (come ci rimprovera scherzosamente il nostro amico Antonio de Gregorio quando passiamo davanti al suo storico studio fotografico) e salutare con un arrivederci gli ospiti…NO!

Ai nostri ospiti noi facciamo ‘Assaporare’ il vero cuore del Borgo Antico di Termoli, aggregando attività commerciali ed abitanti del borgo stesso!

Promuovendo e divulgando in maniera adeguata le numerose attrattive del territorio;

Sensibilizziamo i cittadini e gli ospiti alla conoscenza del nostro territorio, stimolando nel contempo la consapevolezza dello strumento turismo quale attore insostituibile alla crescita sociale ed economica.

Lo stesso anche con le Amministrazioni competenti alla promozione e allo sviluppo turistico del territorio molisano. Invitiamo la nuova Amministrazione ed in primis il primo cittadino Francesco Roberti a visitare Termoli con noi!

Promuoviamo ed organizziamo, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti visitatori e dei residenti nel territorio molisano e termolese;

Favoriamo lo sviluppo di contatti e relazioni di lavoro tra gli associati e gli operatori turistici del territorio ormai da anni!

Non vogliamo definirci assolutamente guide turistiche. Non ci piace questo appellativo e non proponiamo la visita guidata se così vuol essere intesa.

Anzi, numerose sono le collaborazioni con professionisti del settore in Molise che ci conoscono. Noi ci definiamo hostess e steward del nostro Borgo Antico. Invitiamo Enti, Associazioni e operatori turistici ad una collaborazione attiva con noi!

Dietro alla Turismol ci sono persone e conoscenze ed approfondimenti fatti sul territorio, studi e pubblicazioni editoriali della nostra Termoli! Abbiamo ancora tanto da conoscere e studiare però.

Ed infine un grazie va ai miei compagni di viaggio e a chi ha sostenuto e cofondato la Turismol: a Matteo Gentile e Lucia Checchia. Grazie infinite.

Abbiamo una nostra divisa.

Ci riconoscerai dalla nostra maglia rosso fuoco!!! Rossa come la passione che abbiamo, rossa come Turismol!

Buon compleanno a noi!