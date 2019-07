La canzone di Tony Dallara ‘Come prima’ colonna sonora del Molise Pride

In altre città italiane gli organizzatori hanno scelto ‘Maledetta Primavera’ di Loretta Goggi. Il Molise Pride fa una scelta diversa e rende omaggio agli autori della nostra regione: la colonna sonora dell’evento in programma a Campobasso sarà ‘Come prima’, celebre brano di Tony Dallara (pseudonimo di Antonio Lardera), artista campobassano doc e nato nel 1936 nel cuore del centro storico, in via Ziccardi per la precisione.

“Il Molise Pride presenta il suo inno. “Come Prima” del celebre cantautore di Campobasso aprirà la manifestazione il 27 luglio che si terrà nel capoluogo regionale”, annunciano gli organizzatori.

Ecco i motivi della scelta: “Il brano è tornato alla ribalta recentemente tramite lo spot a tematica gay della Coca Cola, che scelse proprio il brano di Tony Dallara per lo spot di sensibilizzazione. Un doppio orgoglio per gli organizzatori, che hanno adottato il brano di un celebre cantante molisano, la cui voce è stata scelta per rappresentare l’amore arcobaleno (lo spot si può vedere qui https://www.youtube.com/watch?v=_y3FRUJ3Emo)”.

Intanto sembrano certe le conferme dei primi ospiti tra cui l’attore Pietro Turano, tra i protagonisti della web serie giovanile a tematica gay Skam Italia. Ad animare la manifestazione invece la famosa drag queen Cristina Prenestina, mentre sarà presente il Segretario Generale di Arcigay Gabriele Piazzoni durante la manifestazione.