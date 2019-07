Investita in via Volturno, bambina si rompe la tibia: operata nella notte e ricoverata al S.Timoteo

È stata operata nella notte e ora è ricoverata al San Timoteo di Termoli la bambina di 10 anni che ieri sera, attorno alle 23, è stata investita da un’auto in via Volturno, alla periferia di Termoli in zona quartiere San Pietro.

L’adolescente è stata immediatamente trasportata in pronto soccorso e visitata dai medici del nosocomio di viale San Francesco che le hanno riscontrato una frattura della tibia.

È stata quindi necessaria un’operazione d’urgenza per ricomporre la brutta frattura. L’intervento è riuscito, mentre sul fatto stanno tentando di far luce i carabinieri della compagnia di Termoli che hanno effettuato i rilievi.

La persona che ha investito la bambina si è comunque fermata immediatamente a prestare soccorso. Dagli accertamenti è risultata essere perfettamente cosciente dell’accaduto. Si è trattato quindi di un brutto incidente, ma per fortuna la bambina non corre gravi rischi per la salute.