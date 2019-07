Incidente mortale a Roma, scontro auto-moto: perde la vita un 31enne di Ferrazzano

Violento scontro ieri mattina – domenica 7 luglio – alle 6.30 all’incontro tra via Ettore Romagnoli e via Nomentana nel quartiere Talenti a Roma.

Ha perso la vita Roberto Tagliaferri, originario di Ferrazzano, 31 anni e da anni a Roma per motivi di lavoro.

Stava viaggiando a bordo della sua motocicletta una Yamaha xt 500 quando – per cause che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine – si è scontrato con una Fiat Punto guidata da una ragazza di 22 anni.

Il mezzo a due ruote sta procedendo su via Romagnoli, in direzione Montesacro. La macchina invece dalla via Nomentana ha svoltato su via Romagnoli ed è avvenuto lo scontro.

Violento l’impatto. La moto del giovane è stata completamente distrutta (nella foto di Roma Today). Drammatica la scena che si è presentata agli occhi degli automobilisti che erano in viaggio a quell’ora.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, gruppo Nomentano.

I vigili hanno disposto la chiusura della strada in direzione del quartiere di Montesacro per eseguire tutti i rilevi del caso. Per Roberto Tagliaferri, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo.