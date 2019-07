Gli amici di Peppe Troilo l’hanno fatto ancora. Si sono ritrovati, nonostante le distanze e il lavoro e hanno organizzato anche per quest’anno il concerto dedicato al loro amico scomparso a 17 anni. Come ogni estate l’appuntamento con la musica dal vivo è immancabile per il gruppo di amici storici che da anni ha riportato sul palco la tradizione dell’omaggio al compagno di scuola scomparso quando ancora era un adolescente venticinque anni fa. Per farlo hanno scelto il modo migliore per essere ancora vicini a lui, la musica.

E così, dopo gli annunci sui social network, rinnovano l’invito a chiunque voglia esibirsi il prossimo 6 agosto alla Bahia Azzurra a Rio Vivo. “Cerchiamo band – rivela Luigi, uno degli amici organizzatori che parla a nome anche di Nicola Sciarretta e Fernando Sciarretta – chiunque voglia esibirsi è ben accetto, può contattarci sulla pagina facebook Cpp e saremo felici di incontrarli. Peppe amava la musica e la chitarra e così lo vogliamo ricordare“.

Nessun limite ai generi musicali, ma solo buona musica dal vivo: si spazierà quindi dal rock al pop, passando per il metal e per il blues acustico, l’hard rock e pure il raggae. Al momento alcune band hanno già dato la disponibilità a partecipare: si tratta dei Man-Hit-Hover, dei Children of Mayden e dei Pampanella Sound System.

“Siamo felici di poter organizzare e proporre ogni anno l’appuntamento perchè è un modo per ricordare Peppe – aggiunge Luigi – manteniamo vivo il suo ricordo e trasformiamo una serata in un evento musicale. Siamo contenti anche di avere dalla nostra parte la famiglia che appoggia il nostro impegno. Ovviamente l’invito è alle band ma anche a tutti coloro che vogliono partecipare, sarà una bella maratona musicale anche grazie a Nicola Marinucci che ci ospita e che ringraziamo“.