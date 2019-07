In via Colle delle Api due incidenti in meno di tre ore: gravi due uomini di 25 e 43 anni

Due incidente nell’arco di pochi minuti, stessa strada e sempre auto contro moto.

L’ultimo, in ordine di tempo, è accaduto attorno alle 15 in via Colle delle Api all’altezza del bar “Europa”. In questo caso un uomo di 43 anni, titolare di un’agenzia immobiliare si trovava alla guida di un scooterone quando per cause che sono al vagli degli inquirenti, è finito contro una fiat Panda alla cui guida c’era un uomo di 60 anni. Violento lo scontro. Il mezzo a due ruote è finito a testa in giù sull’asfalto. Sono apparse subito molto serie le ferite riportate dal 43enne agli operatori del 118 che sono intervenuti sul posto.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, il 43enne è giunto cosciente ma presentava problemi respiratori. Ricoverato in codice tre (quello di massima urgenza) è stato portato immediatamente in sala raggi per gli accertamenti e le cure del caso.

E’ stato sottoposto ad intervento chirurgico alla milza invece il giovane di 25 anni che attorno alle 13 anche lui mentre viaggiava a bordo del suo mezzo a due ruote si è scontrato contro un’auto all’altezza del centro commerciale “Monforte” sempre in via Colle delle Api. L’incidente è accaduto attorno alle 134, sul posto oltre agli operatori del 118 anche una pattuglia della polizia municipale per i rilievi del caso