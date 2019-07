In Regione manca il personale, via libera a concorso e selezioni

Entro fine anno la Regione Molise potrà contare su 164 dipendenti in meno. Inoltre c’è quasi la metà dei dirigenti di cui l’ente di via Genova avrebbe bisogno. E’ sulla base di questi numeri che la giunta guidata da Donato Toma ha deciso di indire concorsi e selezioni per reclutare nuovo personale.

Il primo atto è stato l’approvazione in giunta del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021, uno dei principali atti di programmazione posti in capo alle Pubbliche amministrazioni.

Con il provvedimento in questione vengono definite le iniziative occupazionali per il personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale.

Per quanto riguarda i dirigenti, ad oggi, “risultano vacanti dieci posti che, alla data del 31 dicembre 2019, aumenteranno a tredici e, nel prossimo anno, a quattordici”, riferiscono da palazzo Vitale. Una situazione molto diversa a quella di più di una decina di anni fa: “La dotazione organica dirigenziale alla data del 1° giugno 2006 era pari a cento posizioni, mentre oggi risulta drasticamente ridotta a quarantatré, di cui solo trentatré posizioni coperte”.

Situazione simile per il personale non dirigente: “Dal 1° luglio 2019, risultano vacanti centosedici posizioni suddivise in diverse categorie e profili professionali. Alla data del 31 dicembre 2019 risulteranno scoperte ulteriori quarantotto posizioni”.

Per reperire nuovo personale la Regione ha deciso di indire un concorso pubblico per il reclutamento di risorse umane, selezione pubblica per la cosiddetta progressione verticale riservata al personale interno all’Amministrazione regionale, avviso pubblico per la mobilità volontaria esterna.

Inoltre il governo regionale ha approvato la proposta di delibera che fornisce indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, relativi all’anno scolastico 2019-2020. La richiesta di contributo dovrà essere presentata direttamente ai Comuni di residenza, che provvederanno all’erogazione dei benefici agli aventi diritto, entro il 12 ottobre 2019.

Sarà ammesso al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad 10.632,94 euro.

L’Esecutivo, inoltre, ha adottato il Piano annuale dello Sport 2019, provvedimento con il quale vengono definiti tutti gli interventi da realizzare nel corso dell’anno, i criteri e le modalità di riparto dei fondi.