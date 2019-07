In difesa della sanità pubblica, il consiglio supera le divisioni politiche e sceglie un impegno comune

Un impegno comune per potenziare l’ospedale San Timoteo di Termoli, superando le divisioni interne ai partiti e facendo fronte insieme rispetto a un evidente tentativo, in atto da anni, di svuotare il presidio ospedaliero termolese dei suoi servizi.

Il consiglio comunale monotematico sulla sanità, in svolgimento nella mattina odierna, 31 luglio, voterà un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta ad attivare un tavolo di confronto con l’aiuto anche dei comitati impegnati nella battaglia a difesa del San Timoteo con Donato Toma, la Regione Molise, la struttura commissariale e anche i ministeri dell’Interno e alla Salute.

L’ordine del giorno è stato proposto dal Partito Democratico è rappresentato in primis da Angelo Sbrocca, ex sindaco della città adriatica, e sottoscritto dall’intera minoranza, Movimento 5 Stelle e rete della sinistra compresi.

La maggioranza lo ha accolto con una condivisione piena, inserendo dopo la conferenza dei capigruppo l’emendamento proposto dalla consigliera di centrodestra Fernanda de Guglielmo, che ha chiesto la interlocuzione con Salvini e Giulia Grillo.

La discussione è iniziata in seguito agli interventi di quattro esterni selezionati per illustrare un punto di vista diverso in assemblea. Tra loro anche l’ex direttore sanitario del San Timoteo Filippo Vitale, il quale ha offerto uno spunto di riflessione importante. E cioè che se il piano operativo vigente, sebbene in deroga, fosse stato attivato realmente anche nella parte del potenziamento dei servizi e non soltanto per quanto attiene la destrutturazione degli stessi, oggi ci si troverebbe in una situazione decisamente migliore. “Ma ci sono margini per attivarlo e renderlo pienamente operativo,” è già questo – ha sottolineato Vitale – significherebbe molto”.