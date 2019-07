Il personale del reparto medicina è uno dei migliori del territorio: parola di Pina, insegnante

Ultimamente l’ospedale San Timoteo è finito sulle cronache nazionali a causa della chiusura del punto nascita e, in questi anni, si sono susseguite diverse polemiche e cattiva pubblicità che hanno alimentato maldicenze. Oggi la signora Pina, insegnante e termolese d’adozione, ha deciso di spezzare una lancia nei confronti del nosocomio e del personale attivo che riportiamo in calce.

“Abito a Termoli da 8 anni. Mi sono trasferita per lavoro. Dieci giorni fa ho portato mia madre in ospedale per un problema di salute. È stata ricoverata in medicina dove hanno fatto un Ercp alle vie biliari per via dei calcoli depositati lì, poiché lei non ha più la colecisti. Un reparto meraviglioso, dei medici sempre gentili e disponibili per qualsiasi spiegazione e per non parlare del personale infermieristico. Premetto che mia madre ha 84 anni, autonoma ma come tutte le persone avanti con l’età, sempre ansiosa e con continue domande e richieste. Grazie, grazie, grazie per la pazienza e per la disponibilità. Un reparto super funzionante. Volevo che lei lo sapesse, si parla sempre male della sanità invece noi ci siamo trovati benissimo. Reparto medicina, ospedale di Termoli”.