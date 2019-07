Chi ha detto che il Molise non esiste non ci è mai stato e soprattutto non ha mai assaggiato, per esempio, pane e caciocavallo. Ma, fortunatamente, c’è sempre una prima volta per tutti: da oggi, 5 luglio, molti milanesi e turisti a Milano potranno cogliere un’opportunità molto gustosa.

È stato inaugurato stamattina il Villaggio Coldiretti: fino a domenica 7 luglio infatti le persone presenti a Milano potranno passeggiare tra gli stand di eccellenze agroalimentari made in Italy allestiti da piazza del Cannone a piazza Castello, nei pressi dei Castello Sforzesco. Tra i diecimila agricoltori, provenienti da tutta Italia, sono presenti anche due stand del Molise.

Si tratta della “Masseria D’Onofrio” di Bonefro e la “Fattoria San Felice” di Vastogirardi che stanno facendo innamorare i milanesi dei prodotti tipici della nostra regione: farine, pasta fresca, caciocavalli, mozzarelle passite e olio. Negli stand sono presenti anche prodotti più ricercati come la “treccia di Santa Croce”, i “burrini” e le “peparolesse”.

All’inaugurazione del Villaggio era presente anche il vicepremier Luigi di Maio, il ministro dell’istruzione Marco Bussetti, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e l’amministratore delegato di Eni Claudio De Scalzi.

“Dietro ogni prodotto – ha detto Ettore Prandini, presidente della Coldiretti – c’è una storia, una cultura ed una tradizione che è rimasta viva nel tempo”.

Questa sarà perciò l’occasione perfetta per dimostrare che il Molise è una regione ricca di storia, natura ma soprattutto con una tradizione enogastronomica che dovrebbe far invidia.