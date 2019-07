Ciro Greco (nella foto de Il Corriere.it), il termolese filosofo, torna ancora una volta su Il Corriere della Sera e questa volta, sempre insieme ai colleghi (filosofi anche loro) Mattia Pavini e Jacopo Tagliabue, perchè con la loro Tooso sono arrivati ancora una volta oltreoceano, per la precisione in Canada.

Il giovane termolese che vive a Milano, autore con i suoi colleghi di Università della startup che facilita gli acquisti online, ha conquistato anche il Canada grazie a Coveo, una multinazionale canadese leader nel settore dei sistemi di ricerca. Grazie a loro, i tre ragazzi potranno “sbarcare” a New York e da lì crescere e migliorare, ma sempre con un approccio europeo, come hanno spiegato ai giornalisti del Corriere.

Tre anni fa avevano creato una startup che aiuta la ricerca durante gli acquisti online per ottimizzare il risultato così da rendere più facile il momento in cui si acquista e perciò anche più rapido e mirare direttamente a ciò che si desidera.

Nel 2017 avevano ricevuto il finanziamento di 110 mila dollari ed erano stati selezionati da Alchemist Accelerator, uno dei migliori incubatori di startup statunitensi per raggiungere San Francisco sulla costa occidentale. In questi tre anni hanno conquistato clienti di spicco e di fama in diversi settori, come Liu Jo, Leroy Merlin e Thun. Ora invece si preparano a conquistare l’altra costa americana, quella che affaccia sull’oceano Atlantico anche grazie alla multinazionale canadese.

Tooso, che in giapponese significa tracciare una linea per unire due punti, è pensato per essere venduto e installato sulle pagine dedicate all’ecommerce di negozi e retailers. “Il machine learning — ha spiegato Ciro Greco, figlio dell’ex sindaco Vincenzo Greco, — permette sia la personalizzazione dell’esperienza dell’utente sia una raccolta dati migliore per l’azienda”.

Qui il link al Corriere della Sera per leggere l’articolo.