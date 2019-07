Si torna a parlare di sanità in Consiglio regionale. Una seduta monotematica, quella di oggi 30 luglio, a cui erano stati invitati i commissari alla sanità Angelo Giustini e Ida Grossi per illustrare il Piano operativo in vigore per i prossimi tre anni, fino al 2021. Ma il documento è solo una bozza, come hanno riferito i tecnici nominati dal Governo Lega e M5s, che non partecipano alla seduta durante la quale trapela l’indiscrezione (riferita da M5s) che l’atto sarà pronto tra settembre e ottobre.

Un forfait che delude i rappresentanti dei comitati e delle associazioni di quartiere che questa mattina, dalle ore 10, presidiano palazzo D’Aimmo. Presenti anche l’ex sindaco di Campobasso Antonio Battista e gli ex assessori comunali Alessandra Salvatore ed Emma de Capoa. Si radunano in via IV Novembre per poter ascoltare dalla voce dei commissari qual è il destino degli ospedali, in modo particolare dei presidi pubblici presenti in Molise smantellati nel corso di 12 anni di commissariamento, come verrà ridefinita la rete sanitaria in Molise e in particolare quella dell’emergenza-urgenza dopo la richiesta di aiuto dell’Asrem inviata ai nosocomi di Teramo, San Giovanni Rotondo, Foggia, Pescara in caso di emergenze neurochirurgiche. Risposte che non arrivano.

Il presidente Donato Toma si limita a leggere in Aula una informativa in cui spiega il ruolo dei commissari e fa il punto sui debiti. “Non è vero che il debito era stato azzerato nel 2016 – dice riferendosi all’ex commissario Frattura – nel 2016 il debito ammontava a 35 milioni, scesi grazie al Fondo di solidarietà a 28 milioni nel 2017 , poi a 15,7 nel 2018. In questo caso il debito sarà coperto con fondi regionali”. Solita storia di scaricabarile delle responsabilità, una operazione del tutto inutile – precisa il consigliere Pd Facciolla – “che non serve a nessuno, è inutile, diventa una farsa. Dobbiamo sapere quando i commissari possono venire in Consiglio, visto che sono pagati da noi, dai cittadini. Ci indichino una qualsiasi disponibilità per un qualsiasi giorno di questo mese. Essere disponibili va bene, essere fessi anche no”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Antonio Tedeschi con un duro atto di accusa parla di una riunione “farsa” dal momento che non ci sono i commissari. “A questo punto avremmo potuto invitare i parlamentari del Movimento 5 Stelle, nostri rappresentanti a Roma e rappresentanti del governo che ha nominato i commissari”.

Intanto il clima si scalda. Dal centrodestra e dal Pd si punta il dito contro i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, referenti diretti con il ministro Grillo, titolare della Salute a Roma. “Ci date la colpa a noi, quando in dodici anni di commissariamento non è stato risolto nulla”. E poi “è grazie al decreto Calabria è possibile tornare ad assumere medici anche in Molise dopo anni di blocco del turn over”.

Si parla (e viene contestata) la nuova convenzione con Neuromed per la Neurochirurgia, garantita dall’istituto di Pozzilli dopo la chiusura del reparto al Cardarelli. Convenzione che, a detta dei comitati, non garantisce la salute dei molisani in caso di emergenze neurochirurgiche.

Andrea Greco fa nome e cognome di colui che, a suo dire, come un burattinaio manovra la politica e dunque la sanità molisana: Aldo Patriciello. “Tanto è vero che la sanità privata non è stata toccata”. In quest’ottica i pentastellati presentano un ordine del giorno in cui denunciano che “la produzione di un extrabugdet incontrollato da parte delle strutture private convenzionate ha fortemente contribuito a determinare un risultato di gestione negativo per il 2018 pari a circa 22 milioni di euro (come accertato nella riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza dell’11 aprile)”.

In pratica, a loro dire a causare il debito sarebbero state Neuromed e Fondazione Giovanni Paolo II con prestazioni che hanno sforato il budget previsto in bilancio.

E dunque ora si “rischia un ulteriore innalzamento delle aliquote fiscali Irpef e Irap a carico di famiglie e imprese”. In parole povere: l’aumento delle tasse per i molisani.

I Cinquestelle impegnano Toma a “riequilibrare il budget sanitario destinato alle strutture private accreditate (in particolare Neuromed e Fondazione Giovanni Paolo II) avendo cure che le risorse appostate per le cure dei pazienti non residenti nella Regione Molise non siano superiori ad un terzo di quelle previste per i pazienti residenti”.

Oltre all’ordine del giorno della Movimento 5 Stelle, depositano due documenti anche il centrodestra e il Pd. I democratici chiedono l’istituzione di una commissione speciale temporanea sulla sanità, mentre la maggioranza presenta una mozione (di cui primo firmatario è Nico Romagnuolo) per chiedere al Presidente della Giunta regionale di “adoperarsi in tutte le sedi opportune per la realizzazione di un sistema organizzato con strutture pubbliche, per garantire il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione stipulando accordi di confine per migliorare i servizi ai cittadini”.

seguono aggiornamenti