Il concerto di Irene Grandi a San Basso divide i lettori

La scelta di Irene Grandi per il concerto di San Basso divide i lettori molisani. Primonumero.it ha chiesto infatti quale fosse la loro opinione rispetto all’evento musicale del 5 agosto sia con un sondaggio sul profilo Instagram sia con uno sul sito.

In 879 hanno risposto. Ebbene, di questi 440 lettori – poco più del 50 per cento – si sono detti soddisfatti della scelta di ospitare la cantante toscana per il concerto del 5 agosto in occasione della festività patronale di Termoli. La restante metà ha espresso parere negativo e in particolare 343 persone avrebbero gradito un altro evento e 96 hanno dichiarato di non essere interessati.

Per concludere in bellezza la festa più attesa dell’estate termolese, i vari gruppi che si esibiranno nel piazzale del porto dal 31 luglio lasceranno dunque spazio all’evento clou: il concerto della Grandi lunedì sera. Tutti coloro che si recheranno a Termoli in quei giorni potranno anche degustare lo street food dei vari camioncini e potranno ascoltare buona musica dal vivo.

(foto in homepage da profilo Facebook di Irene Grandi)