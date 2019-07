Il Comune al fianco del Molise Pride: ok al patrocinio gratuito da M5S e Pd. Contrario il centrodestra

L’anno scorso si scatenò il putiferio quando spuntò la proposta di concedere il patrocinio gratuito alla prima edizione del Molise Pride, la sfilata arcobaleno per la rivendicazione dei diritti del popolo Lgbt (Lesbiche, Gay, Bisex e Trans). “Un disonore per la città, una mascherata di uomini e donne che ballano mezzi nudi in giro per Campobasso”, disse di chi era contrario all’iniziativa, come i difensori della famiglia tradizionale.

La Regione si tirò indietro, mentre a Campobasso l’amministrazione guidata dal Pd lo concesse ma solo dopo litigate furibonde tra i consiglieri delle varie forze politiche. In Commissione la proposta passò grazie al voto di Paola Felice, allora consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, oggi assessore alla Cultura nella nuova legislatura pentastellata. La stessa Paola Felice tornata a caldeggiare l’iniziativa che questa mattina – 22 luglio – è stata portata sul tavolo della commissione di palazzo San Giorgio dal momento che sabato 27 luglio il capoluogo molisano ospiterà la seconda edizione dell’evento.

E il Partito democratico, confermando l’orientamento dello scorso anno (anche se a parti invertite dal momento che ora è all’opposizione) si è espresso favorevolmente sulla proposta di M5S di sostenere la manifestazione. Contrarie invece le due esponenti del centrodestra Carla Fasolino (Popolari per l’Italia) e Maria Domenica D’Alessandro (Lega), anche loro componenti della commissione Cultura.

Forse la ‘simbiosi’ di intenti tra grillini e democratici riaccenderà pure il gossip sull’accordo in atto tra le due forze politiche, ma intanto Paola Felice difende la decisione di concedere il patrocinio al Molise Pride.

Intanto per spiegare le motivazioni sulla concessione del patrocinio l’assessora Felice ha spiegato: “Abbiamo voluto far passare la discussione sul patrocinio da concedere alla manifestazione del Molise Pride che si terrà a Campobasso sabato 27 luglio, attraverso la Commissione consiliare, per ribadire come un tale evento debba avere, anche in fase di dibattito, un atteggiamento inclusivo, aperto al confronto su idee contrapposte, sempre nel rispetto delle differenti opinioni. Con questo modo di intendere le contrapposizioni e discutere intorno ad esse, riteniamo di fare la differenza rispetto al passato amministrativo di questa città. Del resto, siamo in contatto diretto con gli organizzatori della manifestazione da tempo, sia per migliorare la riuscita dell’evento e sia per concordare con loro un programma di sensibilizzazione, da realizzare nel corso di tutto l’anno, legato alle tematiche proposte. Detto ciò, sulla posizione favorevole della nostra maggioranza al patrocinio non c’erano già dubbi, – ha puntualizzato Felice – vorrei ricordare che lo scorso anno, in Commissione Cultura, proprio il mio voto favorevole permise la concessione del patrocinio e quest’anno, già a maggio il sindaco Gravina, in piena campagna elettorale, aveva espresso la sua attenzione per le tematiche proposte dagli organizzatori del Molise Pride”.

Chissà se queste parole eviteranno le polemiche che probabilmente si scateneranno di qui a poco.