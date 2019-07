Il Campobasso ingaggia il centrocampista classe 2000 Joshua Tenkorang

Il Campobasso ha ingaggiato un giovanissimo talento, pronto a confermare in rossoblù tutte le sue qualità. Joshua Tenkorang, centrocampista classe 2000, è cresciuto nella scuola calcio del Novara, sua città natale. La sua vita da calciatore passa anche per il settore giovanile della Pro Vercelli.

Per lui anche un’esperienza all’estero nello Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld, in seconda Bundesliga. Tornato in Italia nel 2016 ha fatto le fortune della Rometiense Cerano, qui viene notato dal club sardo del Lanusei che lo porta con sé nella stagione di Serie D appena conclusa.

Per lui un campionato importante in terra sarda con una squadra che ha sfiorato la promozione in serie C, giocandosi gli spareggi promozione con l’Avellino.

A Lanusei, Tenkorang colleziona 26 presenze e mette a segno anche due reti pesantissime che hanno portato punti importanti per la classifica. “Voglio dare il massimo per la squadra – le sue parole – speriamo di fare un bel campionato e soprattutto di regalare belle soddisfazioni ai nostri tifosi. Sono contento di essere arrivato a Campobasso, per me sarà un’importante esperienza”.