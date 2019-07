Non serve andare in Portobello Road a Londra per poter ammirare portoni d’ingresso da cui farsi ispirare. Se si passeggia tra i vicoli del borgo antico di Termoli infatti è possibile imbattersi in portoni antichi, colorati ma soprattutto bellissimi.

Quelli che virano sull’arancione e il giallo, al tramonto, sono ancora più caratteristici perché sono in tinta con le grandi pietre dei muri.

Ce ne sono poi alcuni di colore blu che fanno pendant con il ceruleo del cielo.

Ma è durante la primavera e l’estate che il borgo diventa “instagrammabile”: fiori e piante fioriscono e vanno a incorniciare finestre, portoni e muri.

E passeggiare diventa un piacere per gli occhi e un modo divertente per scoprire anche i luoghi più nascosti: una caccia al tesoro per tutti coloro che amano girovagare e fotografare particolari che ci fanno fermare ed esclamare “wow”.