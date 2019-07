I pediatri mancano in ospedale, ma premiano la spiaggia di Termoli: “Ideale per i bambini”

Il Comune di Termoli ha ritirato la Bandiera Verde assegnata dai pediatri. Silvana Ciciola, l’assessore ai Servizi Sociali della giunta Roberti, è felice di annunciare che l’Amministrazione, una quindicina di giorni fa, ha partecipato alla premiazione durante la quale ha ottenuto il vessillo concesso dal Comitato tecnico scientifico nazionale di pediatri che assegna le Bandiere Verdi.

È il terzo anno consecutivo che la città di Termoli ottiene il riconoscimento, assegnato da quasi 200 pediatri ai centri balneari dotati di spiaggia sabbiosa e fondali bassi, che consentono i bambini di giocare e fare il bagno in assoluta sicurezza.

Ma il riconoscimento principale va anche alla gestione delle spiagge, sia a nord che a sud, da parte dei balneatori che forniscono tutte le attrezzature più idonee per permettere ai più piccoli un soggiorno tranquillo in riva al mare, con la presenza di bagnini e assistenti di spiaggia e servizi come bar ristoranti nelle vicinanze. “I pediatri mancano al San Timoteo – scherza il sindaco Francesco Roberti durante la conferenza stampa indetta per presentare il cartellone di eventi che segneranno l’estate 2019 – ma a quanto pare gli stessi pediatri dicono che la nostra spiaggia è ideale per i più piccoli”.

Silvana Ciciola sottolinea come si tratti di un riconoscimento ambientale prestigioso che invoglia le famiglie a frequentare la spiaggia di Termoli proprio per ragioni di sicurezza dei più piccoli. Sono 142 le località costiere che quest’anno hanno ottenuto la bandiera verde, 5 in più rispetto allo scorso anno. In Molise solo 1, quella data a Termoli.