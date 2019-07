Hotel Natura

La natura dovrebbe essere un hotel con vitto e alloggio gratis, a cielo aperto, senza inquinamento o emissioni di gas serra, seppur il deserto è fonte di energia alternativa, il direttore d’albergo non può che augurarsi di trovare una bella zona popolosa e animata. Alla reception si fa l’appello, è presente una varietà illimitata di piante, organismi e specie animali, è assente lo sfruttamento delle risorse naturali, una pesca massiccia e un’agricoltura ricca di pesticidi, nella sala ristorante c’è il maître con tutte le stagioni, spiagge, rocce, mari e monti, oceani e boschi, manca la deforestazione e ahimè una cultura ecologica. In cucina rinveniamo l’acqua allo stato solido, liquido, gassoso, e un’atmosfera “ossigenata” di ampio respiro, c’è carenza di combustione di gas e petrolio, in favore di energie rinnovabili, dalle camere si vede un panorama da togliere il fiato, un quadro verde, non di natura morta, ma viva, la cui sopravvivenza dipende da noi. Un caffè al bar può rigenerare, ma il vero toccasana è il contatto con la natura, incontrarla non è solo conoscerla e rispettarla, ma è anche ammirare in religioso silenzio questo spettacolo magico, misto tra l’attraente e il bizzarro, che solo lei è in grado di mettere in scena.

(Alessio Toto..Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)