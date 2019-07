Hip Hop, scuola Peter Pan di Termoli campione d’Italia: ora i Mondiali

La scuola di danza Asd Peter Pan di Termoli si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia conquistando il pass per accedere al prossimo mondiale. Il successo è arrivato al Campionato italiano 2019 Fids, Federazione italiana danza sportiva, disputato a Rimini dal 7 al 9 luglio nell’arena underground che ospitava anche fra i banchi della giuria il ballerino di amici Marcello Sacchetta.

La scuola di ballo termolese della maestra Elia Eliana conclude la stagione agonistica riportando 13 medaglie d’oro.

1 posto per la categoria di età 8/11 battle assolo

1 posto per 8/11 as hip hop assolo

1 posto per 8/11 as hip hop duo

1 posto per 8/11 electric solo

1 posto per 8/11 eletric duo

1 posto per 8/11 streetshow solo

1 posto per 8/11 streetshow duo

1 posto per under 11 piccolo gruppo hip hop

1 posto per la categoria di età 12/15 battle assolo

1 posto per 12/15 duo hip hop as 16 oltre eletric assolo

1 posto per 16 oltre electric duo

1 posto per streetshow pg 16 oltre

6 Medaglie d d’argento

2 posto per 8/11 battle assolo

2 posto pee 8/11 as hip hop assolo

2 posto per 8/11 streetshow assolo

2 posto per 12/15 electric assolo

2 posto per 19ol duo hip hop

2 posto per 12/15 electric duo

8 medaglie di bronzo

3 posto per hip hop gruppo danza

3 posto electric 8/11 assolo

3 posto per hip hop pg under 15

3 posto per eletric solo 12/15

3 posto per 12/15 hip hop as assolo

3 posto per 16/18 b duo hip hop

3 posto per 19 ol as hip hop assolo

3 posto per electric duo 12 /15