Mar che traguarda

la lettura, in spiaggia,

e romanza Termoli.

Andri310719 Parafrasi = chissà perché l’Adriatico traguarda il mio romanzo? “Che spasso nella città invisibile” è un oggetto letterario da consumare anche in spiaggia, in quel luogo si compie la sua miglior morte, tanto per usare un’espressione idiomatica molto calzante. Quelli che elogiano Termoli solo a chiacchiere e si riempiono la bocca di flaccidi stereotipi, non leggeranno mai questo romanzo; nella sua scrittura visionaria ci sono elementi troppo avveniristici per la loro interpretazione, provinciale e negletta, di questo angolo del mondo.