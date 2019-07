Gruppi da tutto il mondo per il 36° Festival Internazionale del Folklore

Tornano a Termoli il 26, 27 e 28 luglio il 36° Festival Internazionale del Folklore e delle culture marinare e la 24° Rassegna della Cultura Popolare Molisana. L’evento, come ogni anno, si terrà sulla storica ‘Scalinata del Folklore’.

I gruppi e le compagnie di ballo che prenderanno parte all’evento provengono da Italia (Gruppo Folkloristico ‘A Shcaffètte, Scuola 3° circolo G.Paolo II, Gruppo Folk Castelraimondo, Gruppo Folk Castevecchio Subequo, Gruppo Folk Skarìa Deliceto), Paraguay (Gruppo Alma Guarani), Colombia (Ballet Ciudad Duitama), Serbia (Kud Vojvoda Katic), Slovacchia (Folklore Ensemble).

I gruppi partecipanti, nei giorni di permanenza a Termoli, visiteranno la città e saranno impegnati in escursioni in alcuni centri del Molise. La parata per le principali vie del centro si terrà domenica 28 luglio alle 20.30.

Quest’anno sul depliant del festival compaiono due giovani componenti in costume con in braccio la piccola Annamaria Cappella, nata a Termoli il 16 aprile e figlia di una giovane coppia termolese.

Il gruppo folkloristico ‘A Shcaffètte crede che fare folklore significhi ricerca e studio del passato, il passato delle persone e dei fatti per poi poterlo raccontare.

“Chi come noi fa folklore da così tanto tempo – afferma il gruppo – non può non essere attento anche a ciò che succede oggi e soprattutto a ciò che sarà il domani, il futuro della nostra città e dei nostri figli”.

La scelta della locandina è stata ancora più voluta dato il momento terribile che sta attraversando il territorio molisano culminato con la chiusura del punto nascita dell’Ospedale di San Timoteo di Termoli.

Il gruppo folkloristico si sente in dovere, nel suo piccolo, di protestare perché da sempre è attento alle vicende cittadine.