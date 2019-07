Goletta Verde di Legambiente approda a Termoli: 8 e 9 luglio nona tappa del tour di 25 città

Torna in Molise, più precisamente a Termoli, l’imbarcazione ambientalista Goletta Verde di Legambiente, già protagonista del tour italiano dello scorso anno. Il natante in legno sarà nella cittadina bassomolisana lunedì 8 e martedì 9 luglio, per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il marine litter. Azioni che vedranno, al centro di tutto, i cittadini che, grazie alle continue segnalazioni ed agli sos lanciati a tutela dell’ambiente, provano a difendere il mondo.

La nona tappa del tour 2019 di Goletta Verde rinnoverà anche l’impegno contro i ‘pirati del mare’. Un viaggio lungo 25 tappe che si concluderà a metà agosto in Liguria. Molteplici gli scopi del viaggio lungo l’italico stivale: monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è, come sempre, la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo anche nella tappa molisana ci sarà il ‘trash mob’ con l’hashtag #UsaeGettaNoGrazie che vedrà riunirsi attivisti, turisti e cittadini lunedì 8 luglio alle 16 presso la spiaggia libera del Litorale Nord di Termoli.

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner sarà ‘La Nuova Ecologia’.

Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti. Per inviare basta collegarsi al sito. Il servizio SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).

Il programma di lunedì 8 luglio della tappa termolese prevede, dopo l’arrivo di Goletta Verde di Legambiente nel porto, il trash mob ‘Usa e getta? No grazie’ alle 16 presso la spiaggia libera litorale nord. Alle 19 al Lido Mistral per la presentazione del libro ‘L’Atlante Mondiale della Zuppa di Plastica’, Edizioni Ambiente – Plastic Soup Foundation a cui interverranno Manuelaa Cardarelli Presidente Legambiente Molise, Mattia Lolli Portavoce Goletta Verde e Chiara Camillo Fridays For Future Termoli.

Martedì 9 luglio, invece, appuntamento alle ore 11 per la conferenza stampa di presentazione dei dati sulla depurazione a cui parteciperanno Manuela Cardarelli Presidente Legambiente Molise e Mattia Lolli Portavoce Goletta Verde.