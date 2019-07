Giornata di incendi, 115 interviene in serata sulla Statale 16

Numerosi gli interventi effettuati oggi, 7 luglio, dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, chiamati per alcuni episodi di sterpaglie e vegetazione in fiamme. L’ultimo caso in serata a ridosso della Statale 16, in territorio di Petacciato al confine con Termoli. Ancora una volta la zona tra la ferrovia e il mare prende fuoco, anche se le proporzioni di questo rogo per il quale la squadra di pompieri è prontamente intervenuta su segnalazione di alcuni automobilisti, non sembrano troppo preoccupanti. Il vento che nel tardo pomeriggio si è alzato sulla costa, unitamente alle elevate temperature, favorisce però il propagarsi delle fiamme e desta qualche timore.