Furto lampo al supermercato, rubato cellulare ad un cliente. L’appello del proprietario: “Restituitelo”

Fare la spesa, oggigiorno, può costare davvero caro: non a causa dei prezzi dei prodotti, ma per ciò che potrebbe essere trafugato dalle tasche a nostra insaputa. Soldi, portafoglio, cellulare, sono sempre più facili da rubare, anche a causa della disattenzione di chi li custodisce. È ciò che è accaduto ad un ragazzo, A.F. le sue iniziali, che ieri pomeriggio si era recato in un supermercato di Campomarino per fare spesa.

Dopo aver parcheggiato l’auto intorno alle 18.30 di martedì 2 luglio, è entrato nel discount, ha fatto la spesa ed è uscito. Ha aperto la macchina ed ha cercato il suo cellulare nella tasca dove lo aveva riposto, senza trovarlo. Inizialmente incredulo dal non aver rinvenuto il suo Mate 20 Lite, ha provato a cercarlo, pensando che gli potesse essere caduto nel supermercato o nel parcheggio.

La ricerca, purtroppo non ha dato i frutti sperati ed il ragazzo ha capito che non si trattava di uno smarrimento ma di un furto: “Ho provato a chiamare il mio numero, ma avevano già spento il dispositivo”, commenta a Primonumero.it. Arrabbiato e deluso, si è recato nella stazione dei Carabinieri di Campomarino per sporgere denuncia: “Il telefono si attiva con l’impronta digitale – ha riferito – La scheda l’avranno già buttata, ma il dispositivo è bloccato”.

I militari hanno immediatamente avviato le indagini e provveduto ad inoltrare la richiesta per l’accesso al sistema di videosorveglianza presente nel punto vendita. L’occhio del ‘grande fratello’ sarà infatti indispensabile per risalire al colpevole e per far luce sull’intera vicenda: “Ammesso che il telefono mi sia caduto dalla tasca – conclude il ragazzo – Chi ha dato diritto a questa persona di appropriarsene? Una volta che i Carabinieri avranno i filmati potranno risalire facilmente al colpevole. Se stai leggendo questo articolo ti chiedo di restituire il cellulare alla stazione dei Carabinieri di Campomarino”.