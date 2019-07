Anche quest’anno la “Festa del Volontariato” è stata un successo: l’evento, organizzato dal CSV Molise, per il terzo anno consecutivo, ha attirato molte persone. La grande partecipazione ha confermato la sensibilità dei cittadini molisani verso questi temi.

Sono stati collocati circa venti stand all’interno dell’area allestita con sedie e tavoli: circa 400 volontari si sono radunati, il 30 giugno, nell’area verde del Santuario della Madonna di Canneto.

Durante la festa si è parlato delle attività svolte dagli infermieri, c’è stata l’esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi assistiti a Trivento da “Cielo e Terra”, si è cercato di sensibilizzare i partecipanti verso la donazione del sangue presso l’Avis e sono state promosse le varie campagne Lilt.

Era presente anche il quartetto “Napulammore melodie napoletane” che ha allietato tutti sin durante il pranzo.

Anche i più piccoli si sono potuti divertire: è stato organizzato uno spettacolo con il mago Mitri e una seduta di onoterapia promossa da “Tikané assiem”, che ha permesso ai bambini di prendere familiarità con gli asini presenti nell’area.

All’esterno c’erano postazioni di soccorso con un’ambulanza della Croce Bianca e un mezzo dei Vigili del Fuoco di Venafro in congedo. Il nucleo di volontariato e la protezione civile di Agnone hanno cucinato per tutti i partecipanti.

“Con la festa – ha dichiarato Gian Franco Massaro, presidente del CSV Molise – volevamo lanciare un messaggio molto importante che parla di solidarietà e di dovere civico. Sono felice e soddisfatto”.

“Noi rappresentiamo oggi 450 associazioni del Molise – aggiunge – e come CSV diamo servizi come formazione, informazione, supporto per far sì che le associazioni intraprendano un percorso virtuoso all’interno della comunità.”

Secondo Massaro oggi uno dei maggiori problemi è il fatto che il rapporto tra associazioni e istituzioni sia quasi inesistente.

Anche il vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo, ha lodato il lavoro dei volontari durante la Santa Messa celebrata a chiusura dell’evento.

Entusiasta anche Franco Antenucci, sindaco di Roccavivara: “Canneto è un monumento nazionale poiché qui passano molti pellegrini. Ringrazio il presidente Massaro e tutte le associazioni che sono venute.”

Sono stati anche estratti i numeri vincenti della lotteria di solidarietà: il numero 5430 si è aggiudicato il primo premio, il 1773 il secondo e il 1434 il terzo.

La manifestazione, ricca di emozioni, ha quindi ottenuto un ottimo riscontro e questo sprona l’organismo molisano a lavorare ancora di più e a mettere in cantiere la quarta edizione.