Una enorme chiazza di colore molto scuro è visibile nel mare Adriatico che bagna Termoli in questi minuti, dopo dopo il forte temporale che si è abbattuto sulla costa molisana attorno alle 14,30 di mercoledì 10 luglio.

La chiazza marrone parte dalla zona alle spalle del depuratore del porto di Termoli e si espande nelle acque dei Trabucchi, superano le scogliere del lungomare nord e arriva fino a riva sulla spiaggia di Sant’Antonio.

Fa da contorno l’odore nauseabondo che è ormai fin troppo conosciuto a Termoli per i guasti e i malfunzionamenti dell’impianto di depurazione. Attualmente non si conoscono le cause della chiazza ma non sembra possa trattarsi di detriti naturali.

Non si sa se possa esserci stato uno scarico dal depuratore o se ci sia stata una nuova rottura, sarebbe la quarta in pochi anni, della condotta sottomarina che porta i liquami al largo.