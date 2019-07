Irene Grandi come nome di grande richiamo per San Basso, due feste sui lungomari per coinvolgere famiglie e bambini, tanta musica col Termoli Jazz Festival e le sei serate al porto per il patrono. Senza dimenticare il teatro con tragedie classiche, concerti e la comicità di un duo particolarmente conosciuto come Pio&Amedeo.

Presentato stamane 15 luglio in Comune l’atteso cartellone dell’Estate termolese. “Siamo riusciti in tempi rapidi – ha detto il sindaco Francesco Roberti – a cantierare un dignitoso cartellone estivo. Si sa che quando si è in ritardo e si va a cercare un artista, è difficile poter scegliere. Sarà comunque una estate all’insegna del divertimento e della tranquillità. La spesa è di 135mila euro”.

È stato l’assessore alla Cultura Michele Barile a presentare nel dettaglio il cartellone spalmato su due mesi, dall’inizio di luglio all’inizio di settembre. “Ringrazio la struttura comunale e le associazioni. Insieme a loro abbiamo realizzato un Cartellone degno dell’estate termolese”.

Dopo i primi eventi svoltisi nei giorni scorsi, da giovedì 18 a domenica 21 luglio ci sarà la II edizione del ‘Mare Beer fest’ con “street food e degustazione birra, oltre a quattro eventi musicali”.

Il 23 luglio anteprima del Termoli Jazz Festival al Macte con John Patitucci. “Un bassista e contrabassista americano di origini italiane”. Dal 24 al 26 luglio in Piazza Duomo spazio al Festival del Sarà con grandi ospiti quali governatori regionali e giornalisti di calibro nazionale.

Il 27 luglio quello che Barile ha definito “il primo evento targato Amministrazione Roberti: sarà una Notte bianca dei bambini con giochi gratuiti per bambini e musica sul lungomare nord e a Rio vivo”.

Dal 31 luglio al 5 agosto, come anticipato da Primonumero.it, sei giorni di mercatini, street food e concerti al porto per San Basso grazie all’organizzazione curata dall’associazione San Basso 7.0. “Il concerto di chiusura vedrà come ospite Irene Grandi il 5 agosto che ha da poco presentato il suo ultimo album e sta avendo grandissimo successo”.

Venerdì 9 agosto sarà la volta della ‘Festa del mare’, “come la precedente festa sui lungomari con spettacoli musicali ed eventi per bambini” ha rimarcato Barile. Il giorno successivo ecco Termoli Buskers, una festa con artisti di strada e spettacoli itineranti per tutto il centro. Immancabile l’incendio del Castello a Ferragosto, mentre sabato 17 agosto sarà la Notte della Musica lungo le vie del centro.

Nel fine settimana seguente, quello del 23 e 24 agosto con Presagra e Sagra del Pesce al porto. Infine il Termoli Jazz Festival in Piazza Duomo il 30 e 31 agosto, prima con Antonio Artese Quartet e poi con Nikitch e Kunamate+Technoir. “Sarà la VI edizione, che per ragioni economiche non abbiamo potuto rendere quello che era negli anni precedenti”. Il 7 e 8 settembre motoraduno dei Road Eaters e gara di Triathlon olimpico sul lungomare Crisotoforo Colombo.

Di tutto rispetto anche il cartellone della stagione teatrale per l’estate 2019 del Teatro Verde, curata ancora una volta dalla Frentania Teatri di Giandomenico Sale. “Un cartellone fatto un po’ di fretta, il grosso era già pronto ma abbiamo atteso per capire se potevamo avere dei finanziamenti regionali”.

Si comincia fra pochi giorni, il 19 luglio con Teresa De Sio. Poi il 26 il concerto di Maurizio Petrelli&Frienda, l’1 agosto ‘Neanche il tempo di piacersi’ di Marco Falaguasta, poi l’8 agosto ‘Anfitrione’ con Debora Caprioglio, Franco Oppini e Barbara Bovoli, il 14 luglio ‘La banda’ con Federico Perrotta, sabato 17 agosto in scena Denny Mendez e Vito Cesareo con ‘Il povero Pluto’.

Sabato 24 agosto ecco ‘Na Vorta c’era Roma’ con Valentina Olla e a chiudere le risate assicurate dei comici foggiani Pio&Amedeo con ‘La classe non è qua’ giovedì 29 agosto. “Sarà la data zero del loro tour, così come per Teresa De Sio” ha fatto sapere Sale.

Biglietti disponibili sulla piattaforma Ciaotickets e nei punti vendita designati, oltre che al botteghino. Materiale informativo pronto a essere distribuito, mentre sono attivi gli infopoint di via Dante, a cura della Pro Loco e alla Torretta Belvedere a cura dell’associazione Creamar.