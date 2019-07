Domenica alle 21 il corteo per il Punto Nascite: tutte le info per partecipare

Il giorno sul calendario è segnato da un po’, ma adesso ci sono anche i dettagli. Domenica 21 luglio alle ore 21 tutte le associazioni, organizzazioni, aggregazioni civiche e tutti i cittadini del basso Molise sono invitati a Termoli, in Corso Umberto I (accanto a piazza Monumento), per partecipare a un corteo-veglia che giungerà fino a piazza Duomo (Cattedrale), in attesa della decisione del Tar (che sarà presa il 24 luglio in camera di consiglio) che confermerà o meno la sospensiva della chiusura del punto nascita del nosocomio bassomolisano, segnando (in bene o in male) le sorti dell’intero ospedale.

“Vogliamo camminare insieme – scrive il gruppo ‘Voglio nascere a Termoli’ -, uniti come popolo bassomolisano, per dare ai magistrati e ai politici (che sono tutti invitati a partecipare) e a noi stessi molisani un segno forte di unità e di forte interesse e partecipazione territoriale”.

Gli organizzatori ci tengono a precisare che “non ci saranno rivendicazioni politiche o colpevoli da cercare, ma guarderemo al futuro come un solo popolo, unito per difendere e rivendicare il nostro diritto alla salute, il diritto di non essere schiacciati dalla legge dei grandi numeri (siamo una piccola regione), il diritto di pretendere una sanità regionale di alta qualità e omogeneamente distribuita sul territorio, considerato nelle sue peculiarità orogeografiche e infrastrutturali, il diritto di avere un punto nascita a Termoli funzionale e all’avanguardia.

Siamo tutti invitati a partecipare e a diffondere questo appello nei gruppi WhatsApp o Facebook delle nostre Associazioni. Invitiamo i Presidenti a mettersi in contatto con i promotori della manifestazione per chiarimenti e per partecipare (un membro per ciascuna associazione) a un’assemblea organizzativa che si terrà giovedì 18 luglio alle ore 16:30 presso la sala consiliare del Comune di Termoli”.