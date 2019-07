È pesantissimo il bilancio dei danni subiti come conseguenza della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta ieri, mercoledì 10 luglio, in città. Soprattutto le strade, e in modo particolare quelle del centro cittadino, sono ridotte a un colabrodo, con interi pezzi di asfalto saltati, voragini e dislivelli.

La fognatura che ieri si è rotta in via Aubry è coinvolta da questa mattina da un intervento di riparazione. Operai e ingegneri al lavoro tra il porto, via Roma e Corso Fratelli Brigida, dove ci sono le maggiori criticità.

È enorme la voragine che si è aperta in via Gabriele Pepe, sempre nel centro cittadino, in cui ieri una macchina è rimasta bloccata. Per il momento la buca è stata recintata.

Il giorno dopo lo scenario dalle periferie al centro urbano racconta di un evento particolarmente violento, che ha messo a dura prova la fragilità strutturale della cittadina adriatica.

Il mare sotto le mura del Castello Svevo stamane presenta una colorazione marrone. Alcuni lidi balneari sono chiusi per manutenzione straordinaria dopo che fiumi di fango si sono riversati tra le attrezzature e i locali sulla spiaggia.

La ditta Rieco fa sapere che sono partite la notte scorsa le grandi manovre di pulizia dell’arenile, invaso dai detriti portati dalle mareggiate degli ultimi giorni. Calmatosi un po’ il vento che ha spazzato la costa termolese da nord a sud, sulle spiagge restano le conseguenze di una burrasca di entità eccezionale.

La furia del mare ha portato un’enorme quantità di rifiuti trasportati dalle maree sulla spiaggia. Plastica, rami, tronchi, bancali, vetro ecc. che la Rieco sta rimuovendo già in queste ore con tre macchine puliscispiaggia. Nella giornata di oggi in particolare si lavorerà sul Litorale Nord per poi spostarsi a Rio Vivo già nella mattinata di domani.

