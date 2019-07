Cus Molise brilla ai Campionati italiani di Gym Box con 5 medaglie

Applausi, consensi e medaglie per il Cus Molise che torna da Fermo, sede dei campionati italiani di Gym Boxe, con ben cinque medaglie. In una rassegna tricolore di grandissimo spessore, con oltre 250 atleti pronti a scendere sul ring provenienti da tutta Italia, i molisani si sono fatti onore.

Sul secondo gradino del podio sono saliti Teresa Mascione, Fabrizia Mastropaolo e Antonio Giliberto mentre i bronzi sono stati appannaggio di Alessandro D’Andrea e Oleksandr Pukas. Una spedizione, dunque, molto positiva per il Cus Molise che, anche grazie all’esperienza del tecnico Pisapia e di Marco Astorri, si sta ritagliando un posto importante nel panorama nazionale della specialità.

Con lavoro, passione e sacrificio, i pugili del Cus Molise sono riusciti a fare delle cose importanti nel corso del tempo e le soddisfazioni, sicuramente, non sono finite qui. “Siamo felici e orgogliosi del risultato raggiunto a Fermo – spiegano al termine della competizione i cinque atleti del Cus Molise –, abbiamo affrontato la gara marchigiana con tanto impegno e tanta passione, ci eravamo preparati nel migliore dei modi e i risultati ci hanno dato ragione. Avevamo una concorrenza agguerrita con tanti pugili validi provenienti da tutta la penisola ma siamo riusciti a portare a casa delle medaglie che ripagano in toto i nostri sforzi. Ringraziamo chi ha creduto in noi e ci ha permesso di essere a Fermo, con la speranza di riuscire a conquistare ancora tanti successi nelle prossime manifestazioni alle quali parteciperemo. Continueremo ad allenarci e a lavorare sodo per regalare al Cus Molise, alla regione e a noi stessi altre soddisfazioni”.