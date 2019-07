Cresce l’attesa per il concerto di Anna Oxa. L’artista domani in piazza

Iniziano oggi a Campomarino i festeggiamenti per la festa patronale di Santa Cristina: per tre giorni il paese si animerà per onorare la protettrice con eventi sacri e profani, che abbinano la tradizione religiosa allo spettacolo e al rilancio turistico.

Anche quest’anno il Comitato di Santa Cristina, associazione da sempre impegnata nell’organizzazione della festa anche grazie al contributo dei cittadini, ha in serbo un grande evento, patrocinato dal Comune di Campomarino.

A chiudere col botto i festeggiamenti ci sarà infatti il concerto di Anna Oxa giovedì 25 luglio.

L’evento, totalmente gratuito, si terrà in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, vicino alla Chiesa Santo Spirito, alle ore 21.Grande l’attesa per l’artista che ha lanciato successi quali ‘Quando nasce un amore’ e ‘Ti lascerò’ e che si è guadagnata un posto importante nel cartellone degli eventi estivi campomarinesi ‘Aestiva 2019’ con una tappa del tour “Voce Sorgente”.

Ogni anno il 23, 24 e 25 luglio Campomarino si riempie: tra un panino, un drink, una passeggiata tra le bancarelle e un giro sulle giostre i cittadini e i turisti si rilassano e si godono i festeggiamenti fino al 26, quando la festa si trasferisce poi a Campomarino Lido per celebrare Sant’Anna.

Negli anni passati i concerti del 25 luglio hanno ospitato molti grandissimi artisti: i Matia Bazar, Luca Barbarossa, Edoardo Bennato, Mario Venuti, Paolo Belli, Michele Zarrillo sono solo alcuni dei big della musica italiana che si sono alternati sul palco.

Anche quest’anno l’attesa è tanta e i campomarinesi stanno già per far partire il conto alla rovescia per la festa dell’anno prossimo.