Corso Umberto riapre alle… macchinine

Corso Umberto, una delle strade più chiacchierate di Termoli, per la quale il nuovo sindaco Roberti in campagna elettorale aveva garantito una rapida riapertura al traffico su pressing dei commercianti, per ora ha riaperto solo alle… macchinine. Quelle gonfiabili ed elettriche, che da qualche settimana fanno la felicità dei bambini i quali possono usare la strada (pedonale) come pista perfetta per guidare veicoli improbabili a forma di animali e cartoni animati.

E’ l’ultima trovata del gestore della giostrina che era stato “sfrattato” da piazza Monumento e che ha pensato bene di approfittare della strada pedonale (fino a quando?) per un nuovo “business”: le macchine gonfiabili da affittare. Una domanda: cosa diranno i bambini novelli piloti di simpatici mostriciattoli colorati e morbidosi quanso Corso Umberto sarà riaperto alle automobili “vere”?