Corso Umberto I tornerà percorribile in auto o in moto, a senso unico e almeno per l’estate soltanto di giorno, per poi essere pedonale di sera. Era stato annunciato come il primo provvedimento della nuova maggioranza, ma una serie di intoppi ha rallentato sinora la riapertura di corso Umberto I ai mezzi. Adesso ci siamo, si attende infatti solo l’ufficialità per la decisione di sindaco e Giunta.

Probabilmente entro la fine di questa settimana, quindi in tempo per i festeggiamenti di San Basso, la strada che collega piazza Garibaldi e quindi la stazione ferroviaria con corso Nazionale, tornerà a essere aperta al traffico, a oltre sette mesi dalla scelta dell’ex sindaco Angelo Sbrocca che aveva optato per la pedonalizzazione prevedendo anche una pavimentazione che però è stata bloccata dalla nuova maggioranza.

Roberti aveva promesso in campagna elettorale l’immediata rimozione delle ancore e poi la riapertura al traffico, come richiesto da commercianti del posto e altri cittadini, ma si è scontrato con alcuni imprevisti. Infatti i lavori sulle fogne realizzati durante la campagna elettorale sarebbero stati fatti in modo tale da poter pavimentare corso Umberto. Adesso riasfaltare quel tratto di strada vorrebbe dire renderla a raso con i marciapiedi, comportando dei rischi di allagamento in caso di forte pioggia.

La presenza di quelle condutture comporterebbe inoltre dei rischi nel caso in cui i mezzi pesanti transitassero frequentemente sollecitando oltre misura il manto attuale che è composto in gran parte di cemento e quindi potrebbe cedere. Per questo motivo, per adesso almeno, corso Umberto non sarà transitabile dai mezzi pesanti. Quindi niente circolari e autobus, che proseguiranno l’attuale percorso su via Dante.

Al contrario, auto e moto potranno percorrere corso Umberto da piazza Garibaldi verso la Madonnina a monte di corso Nazionale, ma non nel verso opposto. Col senso unico, verranno ripristinati anche dei parcheggi sul lato che affaccia verso piazza Bega. Parcheggi che invece dovrebbero essere eliminati, per motivi di sicurezza, in zona via Duca degli Abruzzi, proprio di fronte all’ingresso della stazione ferroviaria, su indicazione della Polizia Municipale.

La pericolosità attuale è anche all’ingresso stesso di corso Umberto I, che troppo spesso viene scambiato per un parcheggio con intasamento di mezzo.

La riapertura estiva sarà solamente per le ore del giorno, dalle 6 alle 21. Di sera verrà mantenuto l’attuale assetto pedonale, in attesa di una decisione definitiva a settembre.