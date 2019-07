Corso Nazionale aperto ai “pirati”: auto aggira il divieto e arriva al Castello – VIDEO

Ora di pranzo sonnacchiosa, poca gente in giro, Corso nazionale deserto ad eccezione dei clienti che aspettano l’apertura della gelaterie per un cono rinfrescante. Lo scenario ideale per commettere da una violazione da “10 e lode” e attraversare il Corso Nazionale in auto.

E’ quanto accaduto – e non è certo la prima volta – alle ore 14 di oggi, lunedì 1° luglio, quando una Fiat Seicento ha imboccato da una traversa la strada pedonale per eccellenza, il Viale dl passeggio, aggirando tutti i divieti e arrivando con grande tranquillità proprio davanti al Castello Svevo. Qui il video.