‘CorriAmo Capracotta’, tutti i risultati della corsa dell’Athletic Club

Ottimi i risultati ottenuti nella prima edizione della ‘CorriAmo Capracotta’, manifestazione podistica, tappa del calendario “Corri Molise”, che ha avuto il giusto riscontro da parte dei numerosi atleti giunti nello splendido paese dell’alto Molise, che hanno così reso onore e riscontro agli impegni messi in campo dalla società organizzatrice, l’Athletic Club Termoli e dal suo presidente, il professor Mario Monaco, originario del paese alto molisano.

Sono stati circa centocinquanta i podisti che hanno preso parte alle diverse competizioni, sia quelle giovanili, sia quelle competitive che quelle non agonistiche, ravvivando in maniera splendida l’atmosfera del centro storico del paese e coinvolgendo il numeroso pubblico lungo il percorso abituato e partecipe delle varie competizioni che si svolgono qui in quota.

Percorso molto bello, condito da due salite veramente probanti, ma sia il clima che i diversi ristori hanno sicuramente agevolato il compito dei runners, dei quali andiamo ad elencare i risultati assoluti: in campo maschile a primeggiare è stato Mario Capuani (Atletica Venafro), secondo Maurizio Di Sandro (Free Runners Isernia), terzo Daniele Donofrio (Daunia Running).

In campo femminile Iolanda Ferriti (nuova Atletica Isernia) chiude la gara sul gradino più alto del podio, seconda Anna Bornaschella (Atletica Venafro) terza Catia Fusoni (Athletic Club Termoli). Molti altri atleti dell’Athletic Club Termoli sono saliti sul podio nelle rispettive classifiche di categoria, ed a loro vanno i complimenti di tutta la società, non solo per le prestazioni messe in gara, ma soprattutto per aver collaborato chi più chi meno in maniera determinante per la riuscita della manifestazione.

Prossimo appuntamento sarà a Portocannone il 18 agosto, anch’essa tappa del calendario “Corri Molise”.