Coppia ruba pentole in un appartamento: fermati dalla Polizia grazie all’identikit delle vittime

Sono stati rintracciati subito dopo il colpo messo a segno sabato sera in un appartamento termolese grazie alla descrizione accurata fatta dalle vittime. I proprietari di casa infatti, che in quel momento erano assenti, sono rientrati in fretta e furia perché avvertiti dal sistema di allarme che qualcuno si era introdotto nella loro casa. Dopo aver chiamato il 113, sospettando una intrusione a scopo di furto, hanno visto due persone – un uomo e una donna – allontanarsi con una valigia.

Precisa la descrizione fornita agli agenti del Commissariato di via Cina, i quali in poco tempo sono riusciti a fermare i due che stavano cercando di portarsi al sicuro con la borsa piena di pentole, stoviglie e utensili vari che i proprietari dell’abitazione colpita hanno riconosciuto come appartenenti a loro e trafugati dalla loro cucina.

Si tratta di termolesi, D.F.A. di 41 anni, con precedenti penali, e G.N. di 35 anni. Dopo averli identificati e perquisiti, gli agenti hanno riconsegnato la refurtiva ai proprietari mentre per la coppia sono scattate le manette. La donna si trova agli arresti domiciliari, l’uomo invece nel carcere di Larino.