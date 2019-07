Con l’inaugurazione della mostra “Incipit: radici e arte di un popolo: Stella Maris” dedicata alle minoranze linguistiche albanesi presenti sul territorio si è conclusa la settimana Agorà della Diocesi di Termoli-Larino. In tanti hanno preso parte agli eventi pensati come un’occasione di incontro, conoscenza e possibilità di creare relazioni e opportunità di dialogo grazie alla felice intuizione del Vescovo, Gianfranco De Luca, che ha voluto fortemente un momento di condivisione capace di unire momenti di svago e riposo dalle fatiche quotidiane alla riflessione sui temi dell’agenda diocesana come il laicato, il servizio, l’inclusione sociale, il lavoro, la famiglia.

Una prospettiva di rete integrata per continuare a condividere i numerosi progetti avviati dalla Diocesi e stimolare l’apertura al territorio e al suo patrimonio di risorse da conoscere e valorizzare.

di 12 Galleria fotografica Mostra Incipit a Termoli









La serata conclusiva di domenica 7 luglio ha quindi previsto l’inaugurazione della mostra alla presenza dei sindaci di Termoli (Francesco Roberti intervenuto insieme all’assessore al Turismo, Michele Barile), Montecilfone (Giorgio Manes) e Ururi (Raffaele Primiani), di Fernanda Pugliese in qualità di co-curatrice della mostra e del direttore del museo diocesano, Ivano Ludovico, che ha presentato il suggestivo allestimento, sostenuto anche dalla Cei con i fondi dell’8 per mille, pensato in un contesto contemplativo e di esperienza tra le opere, le foto e un’ambientazione singolare. La mostra resterà aperta fino ad agosto.

In visita a Termoli, per venerare le reliquie di San Timoteo e visitare anche la mostra della parrocchia dedicata al discepolo prediletto dall’apostolo Paolo, anche Sua Eccellenza Giobbe (Job) Getcha, arcivescovo di Telmessos (Patriarcato ecumenico di Costantinopoli) in servizio a Ginevra in qualità di rappresentante permanente al consiglio mondiale delle chiese e di co-presidente della Commissione internazionale per il dialogo tra la Chiesa cattolica e ortodossa, e il Protopresbitero Anatoliy Grytskiv, parroco della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli.

Il taglio del nastro della mostra “Incipit” è stato accompagnato da un vernissage con degustazione di prodotti italo-albanesi a cura dell’associazione culturale Pietrangolare (che ha collaborato alla mostra), dalla visita della Termoli Sotterranea e dal concerto de “Le rose di Arben” con Antonella Pelilli e Max Fuschetto, dedicato alla musica e alla cultura arbëreshë.

Nel suo intervento il Vescovo De Luca ha ringraziato tutti coloro che hanno messo in campo sensibilità e impegno per organizzare l’Agorà e condividendo, così, un progetto lungimirante giunto alla sesta edizione: “L’agorà è la piazza dove ci si incontra e ci si racconta ma rappresenta anche un luogo creativo perchè ogni incontro, se è vero, senza schemi, pregiudizi e preconcetti produce qualcosa di nuovo e il primo nuovo è proprio quel germoglio di comunità. Attraverso questo dialogo positivo ci si riconosce e ci si accoglie con gioia da fratelli che decidono di fare un tratto di strada insieme.

È però necessario che questo ‘contatto tra poli’ avvenga senza paura e con amore, senza pensare al volto, alla provenienza e alla cultura dell’altro riconoscendo, accogliendo e gustando la contaminazione del diverso così come ci ricorda la mostra dedicata alle minoranze linguistiche croate e, quest’anno, albanesi.

In questo processo generativo lasciamoci accompagnare dall’amore di Dio rendendoci tra di noi compagni, con la speranza che tutto ciò che accade è sempre per il meglio, se visto con lo sguardo del Cielo. Nel nostro territorio c’è tanto bisogno di comunità e di relazioni vere, allora valorizziamo gli incontri e viviamoli come possibilità di crescita per la nostra vita personale prima di tutto”.