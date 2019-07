Quando si parla di arredare ill bagno ci sono molte aspetti utili da conoscere. Oggi vediamo come arredare il bagno di un ufficio, il quale non è poi così diverso da quello di casa. Certo, alcune cose cambiano ma grossomodo gli elementi richiesti sono sempre gli stessi. Ricordate che in un bagno d’ufficio ci sono anche molte regole da rispettare, queste sono previste per legge!

Come arredare un bagno di un ufficio: 6 punti importanti

1. Modelli di portaasciugamani per il bagno. Fanno parte del design, ma si dimostrano utili anche per rendere il bagno più comodo e funzionale. Ci sono anche gli asciugamani elettrici ma non sempre sono i più ricercati. In molti scelgono anche i porta carta industriali.

2. L’illuminazione. Un punto molto importante dato che la luce rende l’ambiente più spazioso, bello da vedere e pure confortevole. Meglio se vi orientate sulle luci a risparmio energetico. l’illuminazione presente oggi è piuttosto vasta. Potete letteralmente sbizzarrirvi, guardate pure alcuni cataloghi così per farvi qualche idea in proposito. Generalmente negli uffici vanno molto le luci a LED, in genere i faretti rotondi che vanno a scomparsa nel controsoffitto.

3. Il prezzo. Dovete sempre trovare il giusto compromesso. Quindi un prezzo indicato alla vostra portata. Il bagno non necessariamente deve essere un locale di lusso, tuttavia l’aspetto e la funzionalità non devono essere compromessi.

4. I sanitari. I sanitari possono essere sospesi o i classici che poggiano a terra. La dimensione di questi articoli può variare un po’. Ovviamente dovete prima conoscere le misure del bagno e la disposizione futura che avete intenzione di selezionare. Generalmente i modelli classici in ceramica sono i più venduti. Tutto dipende anche dal tipo di ufficio e l’impressione che volete trasmettere.

5. Lo specchio e articoli vari. Lo si può definire un articolo molto importante, in ogni bagno infatti almeno uno specchio è sempre presente. In genere si opta per i modelli con mobiletto e sportello. In questo modo potete risparmiare spazio e avere allo stesso tempo un posto dove mettere tutte le cose necessarie, per esempio dentifricio, saponi etc.

6. Il colore delle pareti. Le pareti del bagno possono essere bianche (un classico) come di altri colori. Qui viene in gioco l’aspetto estetico del locale. Ricordate che l’illuminazione e il colore delle pareti vanno di pari passo. Quindi dovete trovare un giusto compromesso tra le due cose.

Cose da non dimenticare

Accessori vari e leggi da rispettare! In questo caso dovete essere molto scrupolosi. Le leggi che interessano gli ambienti di lavoro possono essere molto severe. Inoltre ci sono oggetti che non possono mancare, come la cassetta di prontosoccorso, nella quale sono presenti cerotti e tutto quello che occorre appunto per il primo soccorso. Negli ambienti di lavoro è facile avere incidenti, basta infatti una piccola distrazione e subito di troverete con diverse grane. A tale proposito vi ricordiamo anche le misure del bagno, le quali se non rispettate vi possono causare sanzioni più o meno gravi.