Erano rimasti coinvolti in sinistri stradali, per fortuna senza gravi lesioni, e dai controlli è emerso che entrambi avevano un tasso alcolemico superiore a quello consentito. I due, un trentenne e un trentacinquenne, sono stati quindi denunciati per guida in stato di ebbrezza.

I due, a seguito di un controllo dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Larino, sono risultati infatti positivi all’alcool test con tassi alcolemici rispettivamente pari a 1,55 G/L e 2,57 G/L. In quest’ultimo caso, il giovane è risultato anche positivo agli stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Larino nel fine settimana trascorso hanno intensificato i controlli finalizzati a contrastare comportamenti illegali. Con l’impiego di varie pattuglie lungo tutte le arterie stradali dei paesi del Basso Molise, è stata capillare l’azione di controllo del territorio.

Sono state controllate complessivamente 418 autovetture e il bilancio è di 15 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada con 2 patenti di guida ritirate, 3 veicoli sospesi dalla circolazione e un motociclo sequestrato per diverse gravi violazioni amministrative.