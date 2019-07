Circolo della Vela, regate Classe Laser a Termoli

Il Circolo della Vela Termoli Mario Cariello ospiterà domenica prossima, 14 Luglio, la III Prova del Campionato IX Zona FIV Classi Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7.

Il Circolo della Vela Termoli si occuperà dell’organizzazione delle regate su delega della Federazione Italiana Vela, ospitando presso la propria sede tutti gli atleti che parteciperanno a questa interessante giornata velica e sportiva.

La base logistica è stabilita sulla spiaggia di Rio Vivo, presso la sede del Circolo.

Le regate prevedono un minimo di 3 prove ed avranno inizio nella mezza mattinata di domenica prossima 14 luglio nello specchio di mare antistante la zona di Rio Vivo.

Al termine della prova saranno assegnati i seguenti premi: Classe Standard: Winner Overall – 2° Overall – 3° Overall; Classe Radial: Winner Overall – 2° Overall – 3° Overall – Winner Female; Classe Laser 4.7: Winner Overall – 2° Overall – 3° Overall – Winner Girls.

Il Campionato Zonale Laser è aperto a tutti i tesserati FIV, non ci sono limitazioni di zona FIV o di nazione. Le regate si correranno in una flotta unica e tutti i concorrenti saranno inseriti nelle classifiche finali di categoria. Il punteggio delle 3 prove sarà valido ai fini della ranking list del Campionato Zonale Classe Laser.

“Lo spirito delle regate, oltre ad esprimere l’obiettivo agonistico nella qualificazione al Campionato, ha quello di favorire e promuovere la diffusione dell’attività agonistica velica, incentivando il confronto fra i velisti membri della Federazione” precisa il Presidente del Circolo della Vela Termoli Maurizio Dicenso.

A partire dalla metà della mattinata, le imbarcazioni monoposto inizieranno a schierarsi veleggiando verso il campo di regata. Il Presidente Maurizio Dicenso e tutto il Consiglio Direttivo del CVT incoraggiando gli atleti ed invitano tutta la cittadinanza e gli interessati presso il Circolo della Vela Termoli per assistere da vicino all’evento partecipando così ad una sana giornata di sport, vela e mare.