Cercasi adozione di cuore per 2 cuccioli

Non abbiamo una storia strappa lacrime per loro perché di loro nulla sappiamo, sono apparsi dal nulla figli dell’ignoranza e del continuo non sterilizzare e che hanno dovuto già capire che nulla è facile….

I cuccioli sono rimasti in due, sono in stallo temporaneo presso lo scooby doo beach a Campomarino, ma non possono restare li e non possono stare per strada.

Si cerca con urgenza una adozione ed una speranza per loro per non farli andare in canile!

info Debora 3474062976

Sono stati abbandonati a Campomarino, si cerca adozione del cuore per loro perché le vostre vacanze non possono essere la loro condanna, abbiamo stalli pieni ed impossibilità a tenerli tutti e tre in appartamento.