Campobasso calcio, tesserato giovane centrocampista dalla Primavera del Napoli

Prende sempre più forma il Campobasso di mister Cudini. In mattinata è arrivata la firma di Antonio Energe, centrocampista classe 2000 frutto della Primavera del Napoli. Nel gennaio di quest’ anno arriva in forza al Latina conquistando l’esordio in serie D. Durante l’esperienza laziale mette subito in mostra le sue qualità realizzando 2 reti in 6 partite.

Energe viene descritto come un centrocampista moderno, che può giocare come mezzala destra ma all’occorrenza anche sulla sinistra. “Ho scelto Campobasso perché è una piazza magnifica – le sue parole – Darò tutto me stesso e insieme ai miei compagni affronteremo al meglio tutte le sfide che troveremo da qui in avanti”.