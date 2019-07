Campobasso calcio, Circelli cede le sue quote. Fondo svizzero Halley unico proprietario

La notizia viene ufficializzata alle nove di sera. Dopo giorni di trattative, Nicola Circelli ha ceduto anche il 30% delle sue quote al gruppo Halley Holding, il fondo di private equity di diritto svizzero e di proprietà inglese rappresentato dal punto di vista legale da Mario Gesuè, componente della società rossoblù anche nella scorsa stagione.

L’imprenditore di San Bartolomeo in Galdo dunque cede il passo, anche se fino al 30 giugno 2020 continuerà a ricoprire il triplice incarico di presidente, amministratore delegato e componente del consiglio di amministrazione. Tutte le scelte tecniche e sportive saranno di competenza dello staff che verrà scelto dalla Cb Partecipazioni, ossia la struttura sportiva creata dal fondo svizzero. Il che potrebbe significare che nei piani del nuovo staff tecnico potrebbe non rientrare più Tonino Minadeo, storico capitano e bandiera rossoblù.

I dettagli sull’accordo relativo all’organizzazione societaria e alla governance della compagine calcistica Ssd a r.l. Città di Campobasso sono stati forniti in una nota diramata agli organi di informazione: confermata l’assemblea societaria convocata da Nicola Circelli per venerdì 5 luglio. Si terrà nel capoluogo molisano e consentirà di “nominare un nuovo consiglio di amministrazione composto da quattro membri”.

Inoltre, precisano dal club, “questo nuovo patto, che supera tutti gli altri accordi precedenti, prevede la cessione dell’intero pacchetto di quote di Nicola Circelli a CB Partecipazioni (e cioè al Gruppo Halley Holding) che si ritroverà così a detenere il 99,23% della SSD a r.l. Città di Campobasso.

Tale accordo, conclusosi grazie anche alla mediazione del dg Filippo Polcino, si è reso indispensabile per garantire unità di intenti e di impegni sulla gestione presente e sugli obiettivi futuri, scongiurando azioni legali che avrebbero danneggiato irreversibilmente la SSD a r.l. Città di Campobasso”.

A trattativa conclusa, c’è anche il commento di Mario Gesuè, legale rappresentante del fondo Halley: “Con questo accordo apriamo definitivamente una nuova fase per la storia gloriosa del Campobasso che siamo orgogliosi di onorare proprio in occasione dei suoi primi 100 anni. Nella passata stagione abbiamo già dato prova del nostro impegno per rilanciare i colori rossoblu, vogliamo con ancor più forza oggi intraprendere un cammino virtuoso fatto di investimenti e scommessa su giovani talenti per prepararci a vivere una nuova stagione di successi”.

“Ringrazio la nuova proprietà per la fiducia accordatami – aggiunge Nicola Circelli, presidente di SSD a r.l. Città di Campobasso – e sono lieto di poter contribuire con rinnovato impegno alla prosecuzione del grande lavoro svolto da tutto lo staff, che da mesi a Campobasso si impegna per la valorizzazione della città e della nostra amata società sportiva. Infine ringrazio lo staff legale costituito dal professor Francario e dagli avvocati Luigi Iosa e Davide Pascalucci”.