Vento forte, tuoni e pioggia battente. Scenario completamente cambiato in Molise, ‘piombato’ nell’autunno per un paio di ore nel primo pomeriggio di oggi, 9 luglio. Intorno alle 13.30 il sole ha lasciato il posto a nubi grigie e cariche di pioggia. Un nubifragio ha colpito il capoluogo di regione provocando anche qualche piccolo danno: cassonetti della raccolta differenziata spazzati via, vetri delle finestre in frantumi in alcuni condomini.

Una bomba d’acqua ha interessato le aree al confine tra Molise e Campania dove alcuni alberi sono caduti. Anche in provincia di Isernia ci sono stati disagi a causa di un violento temporale.

Primo pomeriggio ‘bagnato’ in parte anche sulla costa: una leggera pioggia e cielo plumbeo a Termoli, un temporale ha colpito Campomarino.

Il peggioramento delle condizioni meteo, dopo un mese di afa e temperature ‘bollenti’, era stato preannunciato dagli esperti. Ma è solo un ‘assaggio’: tra domani e dopodomani una perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà l’Italia portando acquazzoni e un calo delle temperature. Un refrigerio atteso da chi non sopportava più il caldo asfissiante delle ultime settimane.